ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ننشر موعد فتح باب التسجيل بمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة

الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:35 ص
ننشر موعد فتح باب التسجيل بمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يفتح مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، باب التسجيل بـ"الترم الأساسي مارس - امتحانات دور يوليو 2019"، أول يونيو المقبل.

وقال المركز فى بيانٍ له، إن باب التسجيل متاح لمدة أسبوع بدءًا من يوم السبت المقبل الأول من يونيو، وحتى 8 يونيو المقبل، ما عدا أيام العطلات الرسمية.

ولفت مركز التعليم المفتوح إلى أنه يتم فتح التسجيل بالترم الأساسي مارس - امتحانات دور يوليو 2019، بشكل استثنائي، بعد إعلان نتائج امتحانات الترم البينى، والدور الثانى.

Advertisements
المزيد عن: موعد فتح باب التسجيل بمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة امتحانات دور يوليو 2019
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان