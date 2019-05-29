ننشر موعد فتح باب التسجيل بمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة

يفتح مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، باب التسجيل بـ"الترم الأساسي مارس - امتحانات دور يوليو 2019"، أول يونيو المقبل.





وقال المركز فى بيانٍ له، إن باب التسجيل متاح لمدة أسبوع بدءًا من يوم السبت المقبل الأول من يونيو، وحتى 8 يونيو المقبل، ما عدا أيام العطلات الرسمية.





ولفت مركز التعليم المفتوح إلى أنه يتم فتح التسجيل بالترم الأساسي مارس - امتحانات دور يوليو 2019، بشكل استثنائي، بعد إعلان نتائج امتحانات الترم البينى، والدور الثانى.



