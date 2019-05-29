الهلال الأحمر الإماراتي يكثف الجهود الإنسانية في إثيوبيا

عززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جهود المساعدات الإنسانية والتنمية في إثيوبيا من خلال إطلاق العديد من مشاريع التنمية ، بتكلفة 61,339,100 درهم.

المشاريع التي تم تنفيذها تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ، رئيسة الاتحاد النسائي العام ، ورئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، والرئيسة العليا لمؤسسة تنمية الأسرة ، وهي الرئيسة الفخرية لجمعية الهلال الأحمر المصري ، تشمل مراقبة صاحب السمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري ، بناء مجمعات سكنية للنازحين وغيرها من المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم والنقل العام.

وزار الوفد مؤخرًا إثيوبيا وبدأ المرحلة الأولى من المشروع السكني للهيئة ، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التعليمية.

وبناءً على توجيهات قيادة البلاد ، تدعم جمعية الهلال الأحمر المصري الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية في إثيوبيا من خلال دعم اللاجئين في العاصمة ، أديس أبابا ، وغيرها من المقاطعات.

وصرح الدكتور محمد عتيق الفلاحي ، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري ، بأن دعم الإمارات لإثيوبيا جزء من مبادراتها الإنسانية والتنموية الكثيرة ، والتي تهدف إلى تخفيف معاناة الأشخاص المستضعفين ومساعدة اللاجئين.

وأضاف أن توجيهات قيادة البلاد تعكس قيم التسامح التي عززها إعلانها لعام 2019 عام التسامح ، إضافة إلى العلاقات الثنائية القوية بين القيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا.