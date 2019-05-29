الهلال الأحمر الإماراتي يكثف الجهود الإنسانية في إثيوبيا
عززت هيئة الهلال
الأحمر الإماراتية جهود المساعدات الإنسانية والتنمية في إثيوبيا من خلال إطلاق العديد
من مشاريع التنمية ، بتكلفة 61,339,100 درهم.
المشاريع التي
تم تنفيذها تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ، رئيسة الاتحاد النسائي العام ،
ورئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، والرئيسة العليا لمؤسسة تنمية الأسرة ، وهي
الرئيسة الفخرية لجمعية الهلال الأحمر المصري ، تشمل مراقبة صاحب السمو الشيخ حمدان
بن زايد آل نهيان ، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر
المصري ، بناء مجمعات سكنية للنازحين وغيرها من المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم
والنقل العام.
وزار الوفد مؤخرًا
إثيوبيا وبدأ المرحلة الأولى من المشروع السكني للهيئة ، بالإضافة إلى العديد من المشاريع
التعليمية.
وبناءً على توجيهات
قيادة البلاد ، تدعم جمعية الهلال الأحمر المصري الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية
في إثيوبيا من خلال دعم اللاجئين في العاصمة ، أديس أبابا ، وغيرها من المقاطعات.
وصرح الدكتور محمد
عتيق الفلاحي ، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري ، بأن دعم الإمارات لإثيوبيا
جزء من مبادراتها الإنسانية والتنموية الكثيرة ، والتي تهدف إلى تخفيف معاناة الأشخاص
المستضعفين ومساعدة اللاجئين.
وأضاف أن توجيهات
قيادة البلاد تعكس قيم التسامح التي عززها إعلانها لعام 2019 عام التسامح ، إضافة إلى
العلاقات الثنائية القوية بين القيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا.
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