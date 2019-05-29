ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هل أنهى عبد المجيد عبد الله مشواره الفني؟

الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:16 ص
هل أنهى عبد المجيد عبد الله مشواره الفني؟
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام، تفيد بمرور الفنان عبد المجيد عبدالله بظروف صحية قد تنهي مشواره الفني.

في حين نفى صديق الفنان المقرب الموسيقار ممدوح سيف الخبر هذه الأخبار، وأكد أن الفنان عبد المجيد بصحة وعافية، وما كان يعانيه مجرد التهاب عادي في الأذن الوسطى فقط.

وقال ممدوح: "‏انتشرت مؤخرًا إشاعة عن الفنان ‎عبد المجيد عبد الله، وبصفتي صديقا مقرّبا، أؤكد كذب الإشاعة، وأقول لجمهور عبد المجيد إن فنانكم بخير وصحة والحمد لله، ويعيش عبدالمجيد طقوسه الرمضانية السنوية المعتادة، ويمارس الرياضة اليومية، وأنا على تواصل دائم معه، عسى الله يديم أبو عبد الله ويسعدنا دائماً بصوته وفنه".

كما بين ممدوح سيف الوضع الصحي لـ"أمير الطرب" بقوله: "‏للتوضيح، أبو عبد الله عنده التهاب عادي في الأذن الوسطى فقط، وهذا أمر طبيعي غير مقلق، ممكن يصيب كثيرا من الناس، فليلة البارح كان عبدالمجيد يغني في الاستديو أغنية خاصة للملحن الكبير ‎نواف عبد الله، والأمور طيبة ولله الحمد، يا ليت الواحد ما ينقل خبر مش متأكد منه من باب الأمانة بس".

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان