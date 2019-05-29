هل أنهى عبد المجيد عبد الله مشواره الفني؟

انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام، تفيد بمرور الفنان عبد المجيد عبدالله بظروف صحية قد تنهي مشواره الفني.





في حين نفى صديق الفنان المقرب الموسيقار ممدوح سيف الخبر هذه الأخبار، وأكد أن الفنان عبد المجيد بصحة وعافية، وما كان يعانيه مجرد التهاب عادي في الأذن الوسطى فقط.





وقال ممدوح: "‏انتشرت مؤخرًا إشاعة عن الفنان ‎عبد المجيد عبد الله، وبصفتي صديقا مقرّبا، أؤكد كذب الإشاعة، وأقول لجمهور عبد المجيد إن فنانكم بخير وصحة والحمد لله، ويعيش عبدالمجيد طقوسه الرمضانية السنوية المعتادة، ويمارس الرياضة اليومية، وأنا على تواصل دائم معه، عسى الله يديم أبو عبد الله ويسعدنا دائماً بصوته وفنه".





كما بين ممدوح سيف الوضع الصحي لـ"أمير الطرب" بقوله: "‏للتوضيح، أبو عبد الله عنده التهاب عادي في الأذن الوسطى فقط، وهذا أمر طبيعي غير مقلق، ممكن يصيب كثيرا من الناس، فليلة البارح كان عبدالمجيد يغني في الاستديو أغنية خاصة للملحن الكبير ‎نواف عبد الله، والأمور طيبة ولله الحمد، يا ليت الواحد ما ينقل خبر مش متأكد منه من باب الأمانة بس".