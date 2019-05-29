اليوم.. ننشر جدول أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:15 ص
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تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2020/2019، وتناقش اللجنة أيضا مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2019.
وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية ودار الإفتاء، كما تنظر قرار رئيس الجمهورية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لمصر 2018-2022، والموقع بتاريخ 2018/4/23.
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