اليوم.. ننشر جدول أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2020/2019، وتناقش اللجنة أيضا مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2019.





وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية ودار الإفتاء، كما تنظر قرار رئيس الجمهورية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لمصر 2018-2022، والموقع بتاريخ 2018/4/23.



