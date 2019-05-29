كونتي يُحدد 6 صفقات نارية قبل تدريب إنتر ميلان

حدد المدرب أنطونيو كونتي قائمة الصفقات التي يرغب في التعاقد معها للموافقة على تدريب إنتر ميلان بالموسم المقبل.

وارتبط اسم كونتي بالعودة ليوفنتوس، لكن الرئيس أندريا آنييلي يرفض الفكرة بسبب خلافات سابقة، كما تغاضى المدرب عن عرض من روما لعدم تلبية شروطه، وبات الآن أكثر قرباً لخلافة لوتشيانو سباليتي في إنتر.

وذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن كونتي رشح ثلاثة مهاجمين للانضمام لإنتر، هم روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد، وإيدين دجيكو مهاجم روما والشاب فيديريكو كييزا مهاجم فيورنتينا.

كما يرغب كونتي في تدعيم خط وسط الانتر بالتعاقد مع نيكولو باريلا من كالياري، ولورينزو بيليجريني من روما، إضافة إلى توماس بارتي من أتلتيكو مدريد.

ويعول نادي انتر ميلان على القيمة المالية لصفقة مهاجمه ماورو إيكاردي لتدعيم الصفقات الجديدة.