40 مليون يورو تُعرقل مفاوضات ريال مدريد لضم "هازارد"

ذكرت تقارير صحفية اسبانية إلى تعثر المفاوضات بين ريال مدريد وتشيلسي بخصوص انتقال النجم إيدين هازارد، رغم التقارير الإعلامية التي تحدثت عن حسم الصفقة في وقت سابق.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن إدارة تشيلسي تريد 140 مليون يورو مقابل السماح للدولي البلجيكي بالرحيل، بينما يعرض فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي 100 مليون يورو فقط حتى الآن.

ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين بعد نهائي الدوري الأوروبي المقرر إقامته الأربعاء المقبل، حيث يمكن الوصول إلى اتفاق نهائي في حال رفع قيمة عرض ريال إلى 120 مليون يورو.

ويرغب ريال مدريد في الحصول علي خدمات هازارد لتدعيم صفوفه بشكل قوي استعدادًا للموسم المقبل.