موعد مباراة تشيلسي وأرسنال 29 مايو نهائي الدوري الأوروبي (منقولة من خلال Bein Sport)

تقام اليوم الأربعاء مباراة تشيلسي ضد أرسنال والتي تجمع الفريقين على ملعب باكو الأوليمبي لحساب مباريات نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم "الفجر الرياضي" الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل الموقعة المرتقبة بالإضافة إلى موعدها والقنوات الناقلة لها.

وقبل اللقاء تقابل الفريقان في بطولة الدوري مرتين الأولى نجح فيها البلوز في تحقيق الفوز بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة الثانية من البريميرليج.

وفي الجولة الثالثة والعشرين تمكن أرسنال من الأخذ بالثأر وعوض خسارته ذهاباً إلى فوز بهدفين مقابل لا شيء على ملعب إستاد الامارات.

توقيت متابعة مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة تشيلسي وأرسنال على الهواء مباشرةً عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي 1 وقناة بي إن سبورتس إتش دي 2.