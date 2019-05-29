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المتناوي: أرفض استقدام الحكام الأجانب لمباريات الدوري

الأربعاء 29/مايو/2019 - 07:19 ص
المتناوي: أرفض استقدام الحكام الأجانب لمباريات الدوري
مجدي المتناوي
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الفجر الرياضي
 
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يرفض مجدي المتناوي المستشار القانوني للاتحادين المصري والأفريقي، فكرة استقدام الحكام الأجانب لمباريات الدوري الممتاز.

 

قال المتناوي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه كان يرفض دائمًا استقدام الحكام الأجانب عندما كان عضو مجلس إدارة.

 

وتابع: "حكامنا من أفضل حكام أفريقيا وبالتأكيد لا يتعمدون الخطأ، ولا يوجد لدينا حكم مصري تم اتهامه بالرشوة مثلًا".

 

ولفت إلى وجود عضو مجلس إدارة على رأس إحدى اللجان أمر صحي خاصة في لجنة الحكام، لأنه هو على سبيل المثال لا يفهم تفاصيل عمل لجنة الحكام وكيفية إدارتها.

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