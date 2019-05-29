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القنوات الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي على الهواء مباشرة (تغطية مباشرة عبر Bein Sport)

الأربعاء 29/مايو/2019 - 07:16 ص
القنوات الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي على الهواء مباشرة (تغطية مباشرة عبر Bein Sport)
تشيلسي وارسنال
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محمد أيمن
 
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يفتح ملعب باكو الأوليمبي اليوم الاربعاء في العاصمة الاذربيجانية أبوابه لمواجهة تشيلسي وأرسنال والتي تجمع الفريقين لحساب نهائي بطولة الدوري الأوروبي الممتاز لكرة القدم.

 

وتمثل المباراة عنق زجاجة بالنسبة للإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق نادي تشيلسي حيث ترى الإدارة أن الإخفاق في لقاء اليوم يلقي بالمدرب خارج جدران ستامفورد بريدج.

 

في المقابل يدخل أوناي إيمري المباراة متسلحا بكتيبة نارية ترغب في العودة إلى منصات التتويج وإحراز البطولات من جديد.

 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع عبر القنوات التالية :-


Sport TV 1

Canvas

BNT 1

beIN SPORTS HD 1

SRF zwei HD

IRIB Varzesh

BT Sport 2 / HD

TVP Sport HD

Arena Sport 1 HD Cro

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

DAZN 1 HD

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