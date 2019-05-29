القنوات الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي على الهواء مباشرة (تغطية مباشرة عبر Bein Sport)
يفتح ملعب باكو الأوليمبي اليوم الاربعاء في العاصمة الاذربيجانية أبوابه لمواجهة تشيلسي وأرسنال والتي تجمع الفريقين لحساب نهائي بطولة الدوري الأوروبي الممتاز لكرة القدم.
وتمثل المباراة
عنق زجاجة بالنسبة للإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق نادي تشيلسي حيث ترى
الإدارة أن الإخفاق في لقاء اليوم يلقي بالمدرب خارج جدران ستامفورد بريدج.
في المقابل يدخل
أوناي إيمري المباراة متسلحا بكتيبة نارية ترغب في العودة إلى منصات التتويج وإحراز
البطولات من جديد.
ومن المنتظر أن
تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع
عبر القنوات التالية :-
Sport TV 1
Canvas
BNT 1
beIN SPORTS HD 1
SRF zwei HD
IRIB Varzesh
BT Sport 2 / HD
TVP Sport HD
Arena Sport 1 HD Cro
Movistar Liga de Campeones HD
Varzish Sport HD
RMC Sport 1
Polsat Sport Premium 1 HD
DAZN 1 HD