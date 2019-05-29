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خطوة تُقرب لاعب الأهلي من الدوري السعودي

الأربعاء 29/مايو/2019 - 07:11 ص
خطوة تُقرب لاعب الأهلي من الدوري السعودي
الاهلي
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حسن شحاتة
 
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غاب محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات فريقه، أمس الثلاثاء، بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني لأداء مناسك العمرة.

 

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، صباح الأربعاء، على أن ناديي الفتح والعدالة يتنافسان على التعاقد مع المصري محمد شريف، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وأضافت الصحيفة :"يسعى ناديا الفتح والعدالة للحصول على خدمات اللاعب الشاب، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

 

ومن المنتظر بعد تلك الأنباء أن يتم الاتفاق مبدئيًا مع اللاعب عقب تأدية مناسك العمرة، فهل تكون رحلة العمرة سببًا في انتقال محمد شريف للأهلي؟

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المزيد عن: محمد شريف رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة أداء مناسك العمرة
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