خطوة تُقرب لاعب الأهلي من الدوري السعودي

غاب محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات فريقه، أمس الثلاثاء، بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني لأداء مناسك العمرة.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، صباح الأربعاء، على أن ناديي الفتح والعدالة يتنافسان على التعاقد مع المصري محمد شريف، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة :"يسعى ناديا الفتح والعدالة للحصول على خدمات اللاعب الشاب، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر بعد تلك الأنباء أن يتم الاتفاق مبدئيًا مع اللاعب عقب تأدية مناسك العمرة، فهل تكون رحلة العمرة سببًا في انتقال محمد شريف للأهلي؟