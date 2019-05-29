إيهاب سراج الدين: مريض "أنيميا البحر المتوسط" يحتاج لنقل دم كل أسبوعين



وأضاف "سراج الدين" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المريض في هذه الحالة يحتاج إلى نقل دم أسبوعيا بمعدل كيس أو كيسين مرة كل أسبوعين، بصفة متكررة طوال عمره.



وتابع مستشار أمين عام الهلال الأحمر لبنوك الدم، أن هذا يتطلب توافر كميات مناسبة من الدم لكل فئات الدم، كما يهتمون أيضا بتوفير الدم لمرضى "الهيموفيليا".

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مستشار أمين عام الهلال الأحمر لبنوك الدم، إن أنيميا البحر المتوسط هو مرض وراثي، يحدث فيه تكسير متكرر لكرات الدم الحمراء، ما يقلل عددها، ويقلل الهيموجلوبين في الجسم.