إيهاب سراج الدين: نحتاج سنويا 3 ملايين متبرع بالدم في مصر
الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:41 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مستشار أمين عام الهلال الأحمر لبنوك الدم، إن أي دولة تحتاج سنويا 3% من عدد السكان يتبرعون بالدم، وفقا للإحصائيات العالمية.
وأضاف "سراج الدين" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أننا نحتاج 3 مليون شخص يتبرعون بالدم، ولكن يتبرع نصف هذا العدد فقط، والسبب في ذلك عدم وجود حملات إعلانية لدعم التبرع بالدم.
وتابع مستشار أمين عام الهلال الأحمر لبنوك الدم، أن البعض يتخوف من انتقال "الفيروس" لهم، وهذا أمر مردود عليه حيث أن القربة المستخدمة لا يتم إعادة استخدامها مرة أخرى.
وأضاف "سراج الدين" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أننا نحتاج 3 مليون شخص يتبرعون بالدم، ولكن يتبرع نصف هذا العدد فقط، والسبب في ذلك عدم وجود حملات إعلانية لدعم التبرع بالدم.
وتابع مستشار أمين عام الهلال الأحمر لبنوك الدم، أن البعض يتخوف من انتقال "الفيروس" لهم، وهذا أمر مردود عليه حيث أن القربة المستخدمة لا يتم إعادة استخدامها مرة أخرى.
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