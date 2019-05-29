ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زيدان يرغب في التعاقد مع نجم يوفنتوس

الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:02 ص
زيدان يرغب في التعاقد مع نجم يوفنتوس
يوفنتوس
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements

أشارت تقارير صحفية فرنسية، إلى نية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، للتعاقد مع صفقة من يوفنتوس لأجل تدعيم صفوف النادي الملكي .

 

ويحاول نادي ريال مدريد ضم بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ولكن من الممكن أن تفشل الصفقة لذلك قررت الإدارة وضع صفقة يوفنتوس كبديل لبوجبا.

 

وأوضحت صحيفة "لو 10 سبورت"، أن حال توقيع نادي ريال مدريد مع بول بوجبا لن يكون أمراً سهلاً، خاصةً أن إدارة مانشستر يونايتد متمسكة ببقاء الفرنسي الدولي.

 

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن زين الدين زيدان سوف يتجه للتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس ليكون بديلاً لصفقة انتقال بول بوجبا خاصة أنه لن يكلف خزينة الملكي كثيراً.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان