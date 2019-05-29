موعد مباراة النصر ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يواجه فريق النصر السعودي، نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني اليوم الأربعاء 29 مايو في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، ضد النصر السعودي في الساعة الثامنة مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

ويحتل فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني المركز الأول بجدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة، بينما يحل فريق النصر السعودي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وتعتبر هذه المباراة تحصيل حاصل بين الفريقين خلال المجموعة، حيث ضمن الثنائي التأهل إلى الدور القادم بعد إنتهاء مباريات جميع الأندية الأخرى، وسيتنافس الفريقان على صدارة المجموعة فقط.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق النصر السعودي، ضد فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا عبر موقع الفجر الرياضي.