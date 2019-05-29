طارق الشناوي: علي ربيع بيقول إفيهات "مقززة".. ومصطفى خاطر مؤهل للنجومية





وأضاف "الشناوي"، في لقاء مع برنامج "حروف الجر"، المذاع على إذاعة "نجوم إف إم"، ويقدمه يوسف الحسيني، أن أكثر المؤهلين للنجومية في هذا الجيل هو الفنان مصطفى خاطر، رغم أن آخرون قد أصبحوا نجومًا أكثر منه.

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وأشار إلى أن علي ربيع، كان أول الأسماء التي تم الرهان عليها، ودخل السينما كبطل، ولكن مشكلته أن الفرص التي أخذها لم تحقق نجاحًا بالمعنى الرقمي، كما حدث مع محمد هنيدي الذي حصد في أول أفلامه على ضعف إيرادات الفيلم الخاص بعادل إمام.



ولفت إلى أن علي ربيع، في بعض الأحيان يقول "إفيهات مقززة ومنفرة"، وهذا يعني أن "ترمومتر" ما يقال وما لا يقال مفقود.









قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه ليس ضد تجربة "مسرح مصر"، وهم من البداية لم يقولوا إنهم يقدمون مسرح مثل الفنان محمد صبحي، ولكنهم عندما ذهبوا للدراما كان يجب تقنين ذلك بشكل جيد ولكن ذلك لم يحدث، مؤكدا: "ملعبوش صح".