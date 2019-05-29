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الجبلاية تحدد موعد مواجهة الأهلي وبيراميدز بالكأس

الأربعاء 29/مايو/2019 - 05:15 ص
الجبلاية تحدد موعد مواجهة الأهلي وبيراميدز بالكأس
الاهلي وبيراميدز
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محمد الصو
 
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حدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أحد أيام 26 أو 27 أغسطس المقبل موعدا لمباراة الأهلى وبيراميدز المؤجلة من دور الـ16 بكأس مصر.

 

وتقام مباريات كأس مصر المقبلة بمشاركة الصفقات الجديدة، حيث سيتم فتح باب القيد للاندية أواخر يوليو المقبل.

 

وأعلن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن ترحيبه بخوض مباراة بيراميدز سبورت، ضمن منافسات كأس مصر خلال إجتماعه الأخير.

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