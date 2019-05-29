مشاهدةمباراة تشيلسي وارسنال اليوم الاربعاء 29-5-2019 في نهائي الدوري الاوروبي | مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم

يفتتح ملعب باكو الأوليمبي اليوم الأربعاء في العاصمة الاذربيجانية أبوابه لمواجهة تشيلسي وأرسنال والتي تجمع الفريقان لحساب نهائي بطولة الدوري الاوروبي الممتاز لكرة القدم.

وتمثل المباراة عنق زجاجة بالنسبة للايطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق نادي تشيلسي حيث ترى الادارة أن الإخفاق في لقاء اليوم يلقي بالمدرب خارج جدران ستامفورد بريدج.

في المقابل يدخل يوناي إيمري المباراة متسلحاً بكتيبة نارية ترغب في العودة إلى منصات التتويج وإحراز البطولات من جديد.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع عبر القنوات التالية :-

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beIN SPORTS HD 1

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IRIB Varzesh

BT Sport 2 / HD

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Arena Sport 1 HD Cro

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