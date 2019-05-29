ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مشاهدةمباراة تشيلسي وارسنال اليوم الاربعاء 29-5-2019 في نهائي الدوري الاوروبي | مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم

الأربعاء 29/مايو/2019 - 04:25 ص
مشاهدةمباراة تشيلسي وارسنال اليوم الاربعاء 29-5-2019 في نهائي الدوري الاوروبي | مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم
تشيلسي وارسنال
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

يفتتح ملعب باكو الأوليمبي اليوم الأربعاء في العاصمة الاذربيجانية أبوابه لمواجهة تشيلسي وأرسنال والتي تجمع الفريقان لحساب نهائي بطولة الدوري الاوروبي الممتاز لكرة القدم.

 

وتمثل المباراة عنق زجاجة بالنسبة للايطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق نادي تشيلسي حيث ترى الادارة أن الإخفاق في لقاء اليوم يلقي بالمدرب خارج جدران ستامفورد بريدج.

 

في المقابل يدخل يوناي إيمري المباراة متسلحاً بكتيبة نارية ترغب في العودة إلى منصات التتويج وإحراز البطولات من جديد.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع عبر القنوات التالية :-

Sport TV 1

Canvas

BNT 1

beIN SPORTS HD 1

SRF zwei HD

IRIB Varzesh

BT Sport 2 / HD

TVP Sport HD

Arena Sport 1 HD Cro

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

DAZN 1 HD

Advertisements
المزيد عن: رياضة تشيلسي وارسنال تشيلسي اخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان