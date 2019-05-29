نداء شرارة: ربنا كرمني وأنا محجبة.. وماينفعش أتخلى عن الحجاب







وأشارت "شرارة"، في لقاء مع برنامج "سيرة حبايب"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والفنانة جيهان خليل، عبر شاشة "TeN"، أنها تؤيد الزواج التقليدي، والحب يأتي بعد العشرة، مؤكدة: "انا ممكن أتجوز عشان أعمل أسرة مش عشان الحب".



وعن مسألة الحجاب، فقد قالت: "أنا ربنا كرمني وانا محجبة ماينفعش اتخلي عن الحجاب، وفي نفس الوقت أريد تحقيق حلمي بطريقة ترضيني، والحجاب حجاب القلب والأخلاق.. والحجاب مكمل لأخلاقي مش حاجة تانية".





قالت الفنانة الأردنية نداء شرارة، إنها عندما تتزوج ستحاول التوفيق بين حياتها الزوجية وعملها بالمجال الفني، وإذا طلب منها ترك الغناء قد توافق إذا كان شخصا لا يعوض في العمر مرتين.