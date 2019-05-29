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مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الاوروبي بث مباشر (تغطية مباشرة عبر beIN SPORT)

الأربعاء 29/مايو/2019 - 04:00 ص
مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الاوروبي بث مباشر (تغطية مباشرة عبر beIN SPORT)
تشيلسي وارسنال
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الفجر الرياضي
 
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تختتم اليوم فعاليات بطولة الدوري الاوروبي الممتاز لكرة القدم بمواجهة تشيلسي وارسنال في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد باكو الاوليمبي في دولة أذربيجان.

 

وكان تشيلسي قد وصل إلى المباراة النهائية بعد أن تخطى في الدور نصف النهائي عقبة فريق نادي آينتراخت فرانكفورت بركلات الجزاء الترجيحية.

 

في المقابل تخطى الجانرز فريق نادي أرسنال عقبة نادي فالنسيا الاسباني ليجد ابناء يوناي إيمري أنفسهم في الدور النهائي لمواجهة كتيبة ماوريسيو ساري.

 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

 

فيما تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها علي محمد علي وقناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها سوار الذهب.

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