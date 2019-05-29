بدرية طلبة تعتدى بالضرب على "درتها" في "شقة فيصل"







بدأت أحداث حلقة اليوم، بزفاف "حكيم"، وحزن "نجوى" والتى حاول جيرانها مواساتها فى ظروفها، بعد خيانة زوجها لها، إلا أنها قررت افساد زفافه، بعدما ذهبت واعتدت بالضرب على العروس، وفى سياق منفصل بدأ "هانى" يطالب "هبة" منة عرفة، بفعل الفاحشة معه، مقابل عدم اظهار صورها التي إلتقطها لها مع أحد جيرانها أثناء خروجهما للتنزهه سويا.



مسلسل شقة فيصل بطولة كريم محمود عبد العزيز، أيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.









فوجئت "نجوى" التى تجسد دورها الفنانة بدرية طلبة، في مسلسل "شقة فيصل" بزواج زوجها "حكيم" أحمد حلاوة، عليها، من فتاة تصغره بسنوات كثيرة.