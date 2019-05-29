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لطيفة: سعدت بتجربتي الإذاعية.. وليس لدي مانع من تكرارها

الأربعاء 29/مايو/2019 - 05:14 ص
لطيفة: سعدت بتجربتي الإذاعية.. وليس لدي مانع من تكرارها
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مريم الشريف
 
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عبرت المطربة لطيفة، عن سعادتها بتجربتها الدرامية في الإذاعة من خلال مسلسل "رابع جار"، مع الفنان أحمد عيد، لافتة إلى أنها كانت تتمنى هذه التجربة منذ وقت طويل.

وأضافت "لطيفة" خلال الجزء الثانى من لقائها فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، أنها ليس لديها مانع من تكرار التجربة.

وتابعت: "أنا بنت الراديو، وأعشق الاستماع إليه، وكنت بحب استمع مسلسل عبد الحليم حافظ ونجلاء فتحي فى الراديو".

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