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كواليس اجتماع بيريز مع راموس

الأربعاء 29/مايو/2019 - 03:48 ص
كواليس اجتماع بيريز مع راموس
راموس
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علي نبوي
 
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كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية كواليس الاجتماع الذي دار بين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وسيرحيو راموس قائد الفريق.

 

وقال بيريز في الاجتماع موجها حديثه إلى راموس كيف تريد المغادرة مجاناً؟ في حال غادرت سأذهب إلى التوقيع مع مدافع جديد وهذا سيكلف الكثير من المال.

 

ليرد عليه قائد الفريق الملكي أنت قلت أيضاً أنك ستتعاقد مع بديل لرونالدو الموسم الماضي ولم تفعل.

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