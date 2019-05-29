ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

علي ربيع متهم بالنصب على المواطنين في "فكرة بمليون جنيه"

الأربعاء 29/مايو/2019 - 04:45 ص
علي ربيع متهم بالنصب على المواطنين في فكرة بمليون جنيه
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements

فوجىء "علاء" الذي يجسد دوره الفنان على ربيع في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بحبسه لاتهامه بالنصب على المواطنين فى ملايين الجنيهات، والتى كان أخذها منهم كى يستثمرها فى مشاريع، وهذا بعدما أوهمه والد زوجته رجل الأعمال "سليم" بهذا الأمر، إلا أنه فوجىء بأن "سليم" ينصب عليه ويرفض رد المال لأصحابه.

بدأت أحداث حلقة اليوم، بحبس "علاء"، ودفاع المحامى عنه، بأنه أعطى الأموال لوالد زوجته، لتشغيلها فى مشاريعه، كما أخبر المواطنين، إلا أنه فوجى بنصب والد زوجته عليه وإخباره بأنه لن يعطيه أى مال.

"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، كريم عفيفي، محمد محمود، صلاح عبد الله، وإنتاج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويقوم بغناء تتر العمل الفنان الشعبي أحمد شيبة.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان