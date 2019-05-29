علي ربيع متهم بالنصب على المواطنين في "فكرة بمليون جنيه"
الأربعاء 29/مايو/2019 - 04:45 ص
مريم الشريف
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فوجىء "علاء" الذي يجسد دوره الفنان على ربيع في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بحبسه لاتهامه بالنصب على المواطنين فى ملايين الجنيهات، والتى كان أخذها منهم كى يستثمرها فى مشاريع، وهذا بعدما أوهمه والد زوجته رجل الأعمال "سليم" بهذا الأمر، إلا أنه فوجىء بأن "سليم" ينصب عليه ويرفض رد المال لأصحابه.
بدأت أحداث حلقة اليوم، بحبس "علاء"، ودفاع المحامى عنه، بأنه أعطى الأموال لوالد زوجته، لتشغيلها فى مشاريعه، كما أخبر المواطنين، إلا أنه فوجى بنصب والد زوجته عليه وإخباره بأنه لن يعطيه أى مال.
"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، كريم عفيفي، محمد محمود، صلاح عبد الله، وإنتاج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويقوم بغناء تتر العمل الفنان الشعبي أحمد شيبة.
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