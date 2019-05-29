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مفاجأة.. ليفربول يتحرك لضم نجم ريال مدريد

الأربعاء 29/مايو/2019 - 03:42 ص
مفاجأة.. ليفربول يتحرك لضم نجم ريال مدريد
يورجن كلوب
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منى العوضي
 
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية، الثلاثاء، أن هناك رغبة من نادي ليفربول في التعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن نادي ليفربول يريد التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريجيز، المعار من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى عدم تعاقد ليفربول مع صانع ألعاب على نفس المستوى منذ رحيل كوتينيو إلى برشلونة الإسباني في يناير 2018، لذلك قد يكون جيمس أفضل بديل للبرازيلي.

 

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن عدم الحاجة لجهود رودريجيز لذلك سيعود من الإعارة ويتم بيعه بشكل نهائي.

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