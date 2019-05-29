لطيفة: يوسف شاهين استجاب لرفضي مشهد القبلة في"سكوت هنصور"
الأربعاء 29/مايو/2019 - 04:29 ص
مريم الشريف
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قالت المطربة لطيفة، إن المخرج الراحل يوسف شاهين، استجاب لرغبتها أثناء تصوير فيلم "سكوت هنصور" في إلغاء مشهد القبلة الخاص بها، مضيفة: "يوسف شاهين من أنقى وأطيب الناس.
وأضافت "لطيفة" خلال الجزء الثانى من لقائها فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، قائلة: "شاهين اقتنع برأيى، لكن زعل، وقال فركش بكل عصبية، وقولت لمساعد المخرج ان مستحيل أظهر فى مشهد قبلة، او أن ارتدي مايوه".
وتابعت: "قررت أن هنسحب من الفيلم لو اصر على القبلة، ومعنديش مشكلة يأخذ الأغاني بصوتي كهدية، لكنه وافق في النهاية على طلبي".
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