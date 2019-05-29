لطيفة: يوسف شاهين استجاب لرفضي مشهد القبلة في"سكوت هنصور"







وأضافت "لطيفة" خلال الجزء الثانى من لقائها فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، قائلة: "شاهين اقتنع برأيى، لكن زعل، وقال فركش بكل عصبية، وقولت لمساعد المخرج ان مستحيل أظهر فى مشهد قبلة، او أن ارتدي مايوه".





وتابعت: "قررت أن هنسحب من الفيلم لو اصر على القبلة، ومعنديش مشكلة يأخذ الأغاني بصوتي كهدية، لكنه وافق في النهاية على طلبي".





قالت المطربة لطيفة، إن المخرج الراحل يوسف شاهين، استجاب لرغبتها أثناء تصوير فيلم "سكوت هنصور" في إلغاء مشهد القبلة الخاص بها، مضيفة: "يوسف شاهين من أنقى وأطيب الناس.