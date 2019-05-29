ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لطيفة: يوسف شاهين استجاب لرفضي مشهد القبلة في"سكوت هنصور"

الأربعاء 29/مايو/2019 - 04:29 ص
لطيفة: يوسف شاهين استجاب لرفضي مشهد القبلة فيسكوت هنصور
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements

قالت المطربة لطيفة، إن المخرج الراحل يوسف شاهين، استجاب لرغبتها أثناء تصوير فيلم "سكوت هنصور"  في إلغاء مشهد القبلة الخاص بها، مضيفة: "يوسف شاهين من أنقى وأطيب الناس.

وأضافت "لطيفة" خلال الجزء الثانى من لقائها فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، قائلة: "شاهين اقتنع برأيى، لكن زعل، وقال فركش بكل عصبية، وقولت لمساعد المخرج ان مستحيل أظهر فى مشهد قبلة، او أن ارتدي مايوه".

وتابعت: "قررت أن هنسحب من الفيلم لو اصر على القبلة، ومعنديش مشكلة يأخذ الأغاني بصوتي كهدية، لكنه وافق في النهاية على طلبي".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان