ياسر جلال يوجه شكرا خاصا للصحفيين والنقاد
الأربعاء 29/مايو/2019 - 03:30 ص
يارا أحمد
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حرص النجم ياسر جلال، علي توجيه شكر خاص للصحفيين والنقاد علي دعمهم لمسلسل "لمس أكتاف" ومتابعتهم للعمل منذ بداية عرضه على الشاشات.
وأكد "جلال" انه يتابع جميع ردود الأفعال وسعيد بمصداقية جميع اللقاءات التي تم نشرها بالمواقع أو الصحف، ولذلك حرص علي توجيه الشكر لهم.
يذكر أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، حنان مطاع، وهبة عبد الغني، محمد عز،شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.
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