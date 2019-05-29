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عاجل.. نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

الأربعاء 29/مايو/2019 - 03:28 ص
عاجل.. نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي
الاهلي
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حسن شحاتة
 
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أكدت تقارير صحفية سعودية، على اقتراب لاعب الأهلي المصري من الانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن ناديي الفتح والعدالة يتنافسان على التعاقد مع المصري محمد شريف، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

واختتمت الصحيفة: "يسعى ناديي الفتح والعدالة إلى الحصول على خدمات اللاعب الشاب، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

 

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