أمير كرارة وشريف رمزي وأحمد جمال ومعوض ومؤمن زكريا في سحور إحدى شركات المحمول (صور)





شارك عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام في حفل السحور الذي أقامته إحدى شركات الهواتف النقالة احتفالا بمرور عامًا على تواجدها بالسوق المصري.





تواجد في الاحتفال الفنان أمير كراره نجم الحملة الدعائية بحضور هاوس ما رئيس الشركة بمصر والفنان شريف رمزي والمطرب أحمد جمال والمطربة كارمن سليمان ومحمد عاشور وكابتن سيد معوض وكابتن مؤمن زكريا والكاتب الصحفي حسين يوسف رئيس تحرير البوابة الإخبارية والكاتبة الصحفية امنية يحي.





وعدد كبير من مراسلي الصحف والاعلامين وصناع ورواد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب عشاق العلامه التجارية هونر ممن استمتعوا بتناول وجبة السحور بجولة علي متن "فلوكة" بنيل المعادي.



