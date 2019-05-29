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عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا

الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:47 ص
عاجل بالصور.. لحظة تسلم صقور مصر أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
لحظة تسلم مصر الإرهابي بهاء أبو المعاطي
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، صورًا لحظة تسلم المخابرات المصرية من الجيش الوطني الليبي الإرهابي هشام عشماوي، وأحد الإرهابيين شديدي الخطورة في ليبيا,

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية، معلومات عن الإرهابي بهاء أبو المعاطي الذي تسلمته مصر مع عشماوي:
- اسمه بالكامل بهاء علي علي أبو المعاطي.
- من محافظة الإسكندرية.
- مواليد عام 1985م.
-  الذراع اليمنى للإرهابي هشام عشماوي.
- كان الخيط الذي أوصلهم إلى عشماوي.
- منفذ بعض العمليات في الإسكندرية.

عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا
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