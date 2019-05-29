تعرف على قصة زواج حسام حبيب وشيرين في الحلقة الجديدة من "عايشة شو"





في الحلقة المقبلة من برنامج عايشة شو، تستضيف الإعلامية عايشة عثمان النجم حسام حبيب ليحكي قصة زواجه من المطربة شيرين وعلاقته بطليقها محمد مصطفي وأولادها، وكيف تعامل مع عمرو دياب بعد مهاجمة شيرين له، كما سيصرّح النجمة أنه تنازل لـشيرين عن أغنية حبيبي نسّاي بعد ما اعجبت بها، وكان من المفترض أن يغنيها هو.





عايشة عثمان هي إعلامية تونسية شهيرة، عملت كمذيعة في الإعلام العربي والعالمي، حصلت على ماجستير بحوث في العلوم السياسية من جامعة باريس، تخصصت في الجغرافيا السياسية للإعلام، كما عملت كمستشارة في منظمة اليونيسكو في الفترة ما بين 2009 وحتى 2011، عملت كمقدمة برامج إخبارية في قناة حنبعل التونسية، كما قدمت برنامج سياسي بعنوان "هكا نعيش"، ثم اتجهت إلى الفن والثقافة لتقدم في 2015 برنامج "عايشة"، بجانب برنامج "مع عايشة" على القناة التاسعة التونسية لتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن بالوطن العربي، فيما يخص عالم التجميل قدمت برنامج Mon Espoir على قناة النهار الجزائرية، كما قامت عايشة بتقديم البرنامج الفرنسي Zéro Complexe على القناة الفرنسية Star 24، والذي استند على مقابلة مشاهير الفن الفرنسي وإجراء لهم عملية تجميل على الهواء مباشرةً تغيّر من شكلهم تمامًا.





لطيفة لـعايشة عثمان: أقنعت يوسف شاهين بحذف البوسة ورفضت أغنية مابتعلمش





في الجزء الثاني من حلقة النجمة لطيفة مع الإعلامية عايشة عثمان في برنامج عايشة شو، صرّحت خلالها النجمة أنها أقنعت المخرج العالمي يوسف شاهين بحذف مشهد القُبلة من فيلم سكوت هنصوّر، وأكدت أن أغنية تعرف تتكلم بلدي من أهم الأغنيات في مسيرتها الفنية خاصةً أنها من تلحين الرائع عمر خيرت، وعن المنافسة بين النجوم صرّحت "مفيش مطرب أو مطربة رقم 1، ومن يقول أنه رقم 1 هو حر"، كما عبّرت لطيفة عن حبها الشديد لـعمرو دياب، وأكدت أنه من أهم المطربين بالوسط، ولا ينافسه أحد، وأنه رقم 1 بالنسبة لها، وليس بالضرورة أن يتفق الجميع على مطرب، ومن المطربات صرّحت "فيروز هي رقم 1 بالنسبة لي".





أما بالنسبة للأغاني التي رفضتها لطيفة وحققت نجاحًا كبيرًا، صرّحت النجمة "رفضت أغنية مابتعلمش بعدما عرضها عليّ أمير طعيمة لأني كنت منشغلة وقتها، ولكني أحبها جدًا بصوت أنغام"، كما أكدت أنها لا تغني للأنظمة الحاكمة نهائيًا، وعن جوازها قالت أنهم لم تتزوج إلا مرة واحدة رغم إشاعات زواجها من كاظم الساهر وراغب علامة وزياد رحباني.





عايشة عثمان هي إعلامية تونسية شهيرة، عملت كمذيعة في الإعلام العربي والعالمي، حصلت على ماجستير بحوث في العلوم السياسية من جامعة باريس، تخصصت في الجغرافيا السياسية للإعلام، كما عملت كمستشارة في منظمة اليونيسكو في الفترة ما بين 2009 وحتى 2011، عملت كمقدمة برامج إخبارية في قناة حنبعل التونسية، كما قدمت برنامج سياسي بعنوان "هكا نعيش"، ثم اتجهت إلى الفن والثقافة لتقدم في 2015 برنامج "عايشة"، بجانب برنامج "مع عايشة" على القناة التاسعة التونسية لتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن بالوطن العربي، فيما يخص عالم التجميل قدمت برنامج Mon Espoir على قناة النهار الجزائرية، كما قامت عايشة بتقديم البرنامج الفرنسي Zéro Complexe على القناة الفرنسية Star 24، والذي استند على مقابلة مشاهير الفن الفرنسي وإجراء لهم عملية تجميل على الهواء مباشرةً تغيّر من شكلهم تمامًا.





مواعيد عرض برنامج عايشة شو للإعلامية عايشة عثمان يوميًا بتوقيت القاهرة





القاهرة والناس | الساعة 11 مساءً





القاهرة والناس 2 | الساعة 8 مساءً





النهار | الساعة 9 مساءً





الحوار التونسية | الساعة 9 مساءً

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