رسميًا.. إيقاف فهد المولد لمدة عام بسبب المنشطات

قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الأربعاء، إيقاف فهد المولد نجم اتحاد جدة والمنتخب السعودي عن الملاعب لمدة عام.

وجاء قرار اللجنة عقب مثُول اللاعب فهد المولد، يوم ٢٠ مايو الحالي، أمام اللجنة في جلسة استماع مغلقة وتم التحقيق معه على خلفية تورطه في تناول المنشطات كالتالي:

-إيقاف فهد عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة عام، ابتداءًا من تاريخ الإيقاف المؤقت ٩ مايو ٢٠١٩.

-حظر المشاركة في أي منافسات رياضية خلال تلك الفترة، وعدم العودة للتدريبات مع الفريق إلا في أخر شهرين فقط من العقوبة.

ورفض فهد المولد فتح العينة « B»، على غرار لاعب القادسية فيصل مسرحي، والذي حصل على عقوبة مخففة، بالإيقاف سنة واحدة فقط.