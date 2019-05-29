انفراد بالصور.. 5 معلومات عن الإرهابي شديد الخطورة الذي تسلمته مصر مع عشماوي من الجيش الليبي
الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:30 ص
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تسلمت المخابرات المصرية من الجيش الوطني الليبي أحد الإرهابيين شديدي الخطورة مع الإرهابي هشام عشماوي- بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية، معلومات عن الإرهابي بهاء أبو المعاطي الذي تسلمته مصر مع عشماوي:
- اسمه بالكامل بهاء علي علي أبو المعاطي.
- من محافظة الإسكندرية.
- مواليد عام 1985م.
- الذراع اليمنى للإرهابي هشام عشماوي.
- كان الخيط الذي أوصلهم إلى عشماوي.
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