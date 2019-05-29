انفراد بالصور.. 5 معلومات عن الإرهابي شديد الخطورة الذي تسلمته مصر مع عشماوي من الجيش الليبي

تسلمت المخابرات المصرية من الجيش الوطني الليبي أحد الإرهابيين شديدي الخطورة مع الإرهابي هشام عشماوي- بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.





وتستعرض "الفجر" في السطور التالية، معلومات عن الإرهابي بهاء أبو المعاطي الذي تسلمته مصر مع عشماوي:

- اسمه بالكامل بهاء علي علي أبو المعاطي.

- من محافظة الإسكندرية.

- مواليد عام 1985م.

- الذراع اليمنى للإرهابي هشام عشماوي.