بعد تسليمه لـ"صقور مصر".. رحلة الإرهابي هشام عشماوي من الفكر التكفيري إلى قبضة المخابرات المصرية

تسلمت المخابرات المصرية، من الجيش الوطني الليبي، الإرهابي هشام عشماوي، المطلوب في قضايا إرهابية.





وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي رحلة الإرهابي هشام عشماوي من الفكر التكفيري إلى سقوطه في قبضة "صقور مصر" رجال المخابرات المصرية.





من هو الإرهابي هشام العشماوي؟

- اسمه بالكامل هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم

ـ من مواليد 1978 بمحافظة القاهرة

- انضم إلى القوات المسلحة في منتصف التسعينيات

- التحق بالقوات الخاصة "الصاعقة" كفرد تأمين عام 1996

- نقل بعد التحقيق معه إلى الأعمال الإدارية داخل الجيش لكنه ظل ينشر أفكاره المتشددة

- في عام 2000 أثار الشبهات حوله حين وبخ قارئ القرآن في أحد المساجد التي كان يصلي بها بسبب خطأ في التلاوة

- أُحيل إلى محكمة عسكرية عام 2007 بعد التنبيه عليه بعدم تكرار كلماته التحريضية ضد الجيش

- استبعد إثر المحاكمة العسكرية من الجيش عام 2011 وانقطعت صلته نهائيًا بالمؤسسة العسكرية

ـ سافر إلى تركيا وتسلل لسوريا وتلقى التدريبات على صناعة المتفجرات عام 2013

- عقب عودته من سوريا شارك في اعتصام "رابعة"

ـ أسس خلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية وتستهدف رجال الجيش والشرطة والقضاة

ـ انفصل عن جماعة أنصار بيت المقدس بعد مبايعته لداعش

- وبعدها انضم لتنظيم القاعدة وكون جماعة "المرابطون" الإرهابية في ليبيا





كيف تم القبض على عشماوى؟

ـ ألقت القوات المسلحة الليبية القبض عليه في حي المغار بمدينة درنة في 8 أكتوبر 2018





ما أهم القضايا التى يحاكم فيها؟

ـ يحاكم مع 212 متهما بقضية تنظيم بيت المقدس والتي تضم 54 جريمة





ومن بين القضايا المتهم بها:

- شارك في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم

- تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

- شارك في "مذبحة كمين الفرافرة" يوم 19 يوليو 2014م

- شارك بـ"مذبحة العريش الثالثة" شهر فبراير 2015

- الإرهابي هو العقل المدبر لحادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل

- شاركت خلاياه في حادث الواحات الإرهابي

ـ صدر ضده حكما بالإعدام في واقعة مقتل الجنود بالفرافرة