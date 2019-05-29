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يمنى مصطفى تقود يد الزمالك للفوز بدوري منطقة الجيزة 2002

الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:15 ص
يمنى مصطفى تقود يد الزمالك للفوز بدوري منطقة الجيزة 2002
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الفجر الرياضي
 
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نجحت يمني مصطفي الشيخ لاعبة نادي الزمالك، في قيادة فريقها لتحقيق لقب دوري منطقة الجيزة مواليد 2002.

 

وقدمت يمنى مستوى رائع مع أبناء ميت عقبة، ونجحت في الظهور بمستوى جيد للغاية لفت أنظار جميع المتابعين.

 

وتلعب يمني كجناح أيمن، وهي من اللاعبات المتميزات ذات اليد اليسري وتتميز بالذكاء في التمرير والتصويب وتحلم باللعب في صفوف المنتخب الوطني لكرة اليد وتمثيل الفراعنة في المونديال.

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