"مملكة الغجر" على "التوكتوك".. وردود أفعال إيجابية حول المسلسل (صورة)
الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:59 ص
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حقق مسلسل "مملكة الغجر" ردود فعل إيجابية من قبل المتابعين، وتفاعل الجمهور في الشارع مع المسلسل.
وفي إطار هذا التفاعل من قبل الجمهور، قام عدد من سائقي التوك توك، بكتابة " مملكة الغجر" عليه، وبعض العبارات من أحداث المسلسل علي " التوك توك".
يذكر، أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكورز
وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.
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