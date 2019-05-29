تداول أول صورة لمحمد نجم على سرير المرض في المستشفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للكوميديان محمد نجم على سرير المرض.

ويعتذر " الفجر الفني " من جانبه عن نشر الصورة احترامًا لحرمة المرض.

كان محمد نجم، أصيب الثلاثاء 21/مايو الجاري بجلطة دماغية دخل على إثرها أحد مستشفيات الدقي.





وخضع حاليًا النجم الكبير للعلاج داخل العناية المركزة، وسط تكتم شديد من أسرته.





يذكر أن الفنان طلعت زكريا، طلب من جمهوره الدعاء بالشفاء للفنان الكبير محمد نجم، إثر إصابته بالجلطة.















