"أصلان" يعتذر عن الاستمرار في تدريب ديرب نجم
الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:45 ص
زياد مأمون
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تقدم وليد أصلان لاعب طلائع الجيش الأسبق، باعتذار عن الاستمرار في قيادة الفريق بدوري القسم الثالث خلال الموسم المقبل.
وحقق أصلان نتائج مميزة الموسم الماضي، بالاضافة إلى الوصول
بفريق شباب ديرب نجم إلى منطقة الأمان في جدول الترتيب.
وجاء اعتذار المدير الفني بسبب بعض التدخلات من جانب مجلس
الإدارة في اختبار جهازه المعاون.
وتلقى"اصلان" في الأونة الأخيرة عدة عروض من بعض
الأندية الصاعدة في دورى القسم الثاني لمجموعة بحرى والقاهرة وأندية من فرق القسم الثالث
لتولي القيادة الفنية لموسم ٢٠١٩/٢٠١٨.
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