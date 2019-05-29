استعدادات خاصة لحفل تامر حسني ثاني أيام العيد في أوبرا دبي





يشهد الحفل الأول للنجم تامر حسني، على مسرح أوبرا دبي بالإمارات العربية المتحدة العديد من التجهيزات والمفاجاءات الخاصة التي يتم التكتم عليها من حيث احتمال ظهور بعض ضيوف الشرف خلال تقديم أغانيه.





يقام الحفل ثاني أيام عيد الفطر يوم ٦ يونيو القادم وهو ضمن فعاليات احتفالات دبي بعيد الفطر المبارك وتسع أوبرا دبي لـ ١٧٠٠ مقعد.





يذكر ان تامر أحيا مرخرا عدد من الحفلات الغنائية الناجحة في مصر والسعودية، التي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبيه، قدم فيها باقة غنائية من ألبوم "عيش بشوقك"، ومنها "كفاياك أعذار، ناسيني ليه، 100 وش".



