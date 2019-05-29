عاجل.. الرئيس السيسي يحيي "صقور مصر البواسل" بعد تسلم عشماوي: عاشت مصر برجالها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائمًا صقورًا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين.





وأوضح السيسي أن هؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه، تحيةً وسلاماً على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم.





وأكد الرئيس السيسي، أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن، و عاشت مصر برجالها.









وتسلمت المخابرات المصرية من الجيش الوطني الليبي أحد الإرهابيين شديدي الخطورة مع الإرهابي هشام عشماوي، وفق ما أفادت قناة "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وكانت القوات المسلحة الليبية، قد ألقت القبض على الإرهابي هشام عشماوي، في 8 أكتوبر من العام الماضي، خلال عملية أمنية لها بمدينة درنة الليبية.

ونستعرض في التقرير التالي معلومات عن الإرهابي هشام عشماوي:

- اسمه بالكامل هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم.

- يبلغ من العمر 40 عامًا.

- انضم إلى القوات المسلحة في منتصف التسعينيات.

- التحق بالقوات الخاصة "الصاعقة" كفرد تأمين عام 1996.

- نقل بعد التحقيق معه إلى الأعمال الإدارية داخل الجيش، لكنه ظل ينشر أفكاره المتشددة.

- في العام 2000 أثار الشبهات حوله، حين وبخ قارئ القرآن في أحد المساجد التي كان يصلي بها بسبب خطأ في التلاوة.

- أُحيل إلى محكمة عسكرية عام 2007، بعد التنبيه عليه بعدم تكرار كلماته التحريضية ضد الجيش.

- استبعد إثر المحاكمة العسكرية من الجيش في العام 2011، وانقطعت صلته نهائيًا بالمؤسسة العسكرية.

- بعد فصله من الجيش، كوَّن خلية إرهابية تضم مجموعة من التكفيريين بينهم 4 ضباط شرطة مفصولين من الخدمة، لعلاقتهم بـ"الإخوان" والجماعات التكفيرية.

- رصدت وزارة الداخلية سفره لتركيا في 27 أبريل 2013، عبر ميناء القاهرة الجوي، وتسلله عبر الحدود السورية التركية لدولة سوريا.

- تلقى تدريبات "حول تصنيع المواد المتفجرة والعمليات القتالية".

- عقب عودته من سوريا شارك في اعتصام "رابعة".

- شارك في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم.

- تولى عملية رصد تحركات الوزير مع عماد الدين أحمد، الذي أعد العبوات المتفجرة بالاشتراك مع وليد بدر منفذ العملية.

- شارك في "مذبحة كمين الفرافرة"، في 19 يوليو 2014، وهي العملية التي استشهد فيها 22 مجندًا، وشارك في "مذبحة العريش الثالثة"، في فبراير 2015، التي استهدفت "الكتيبة 101"، واستشهد بها 29 عنصرًا من القوات المسلحة، واشترك في التدريب والتخطيط لعملية اقتحام الكتيبة العسكرية.

- كشفت مصادر أمنية، عن أن الإرهابي هشام عشماوي، هو العقل المدبر لحادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، وأكدت أن طريقة تنفيذ العملية، تشبه محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، في سبتمبر 2013.

- رجَّحت مصادر أمنية انتماء المتهمين المطلوب القبض عليهم، والمتورطين في حادث الواحات الإرهابي، لخلايا الضابط السابق هشام العشماوي المتورط في عدد من قضايا العنف والإرهاب.









