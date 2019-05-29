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هاني فرحات يحيي حفلات أنغام ومحمد عبده ورابح صقر بالرياض في عيد الفطر

الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:23 ص
هاني فرحات يحيي حفلات أنغام ومحمد عبده ورابح صقر بالرياض في عيد الفطر
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يحيى المايسترو العالمي هاني فرحات حفلات العيد بالرياض ويحيى حفلى مطربة مصر الأولى والوطن العربى أنغام يوم 5 يونيو، كما يحيس بنفس اليوم حفل المطرب الكبير رابح صقر.

ويختتم هاني فرحات حفلات العيد بالرياض بحفل مطرب العرب محمد عبده يوم 6 يونيو.

الجدير بالذكر أن المايسترو هانى فرحات احيا اخر حفلاته بدار الأوبرا المصريه بالمسرح الكبير للمطربه الكبيره أنغام والذى تكلف بمصاريف الحفل المايسترو هانى فرحات لصالح وزاره الثقافه ودار الأوبرا المصريه والتى نظمتها شركته الخاصه.


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