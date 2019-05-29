أحمد زعيم زعيم يتألق في حفل غناني (صور)





أحيا المطرب الشاب أحمد زعيم، حفلًا غنائيًا، لصالح إحدى الشركات الخاصة، وذلك بمناسبة الشعر الكريم، تألق خلال الحفل وغنى على مدار ساعتين، وتفاعل معه الجمهور وردودا معه أغنياته، وسط حالة من السعادة والبهجة.





أحمد زعيم قدم خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغنياته مثل "ليالينا"، "حب وراح"، و"ياعم الحظ"، "واما براوة"، "بص فى المرايا"، "سلم ع الحبايب"، "مرة فى مرة"، "بحب اسهر"، "مقضيها تقل"، "فيلم عربى"، "اهو اهو"، كما حرص على تلبية رغبة الجمهور فى سماع ما يريدون من أغنيات الزمن الجميل.





يذكر أن أحمد زعيم عرض له مؤخرا كليبين وهما "البرود"، و"اهو اهو"، اما آخر أعماله كملحن كانت "بتوصفنى" النجمة الكبيرة انغام، من كلمات أمير طعيمة، وحققت نجاحاً كبيراً.







