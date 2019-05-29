ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد زعيم زعيم يتألق في حفل غناني (صور)

الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:16 ص
أحمد زعيم زعيم يتألق في حفل غناني (صور)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أحيا المطرب الشاب أحمد زعيم، حفلًا غنائيًا، لصالح إحدى الشركات الخاصة، وذلك بمناسبة الشعر الكريم، تألق خلال الحفل وغنى على مدار ساعتين، وتفاعل معه الجمهور وردودا معه أغنياته، وسط حالة من السعادة والبهجة.

أحمد زعيم قدم خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغنياته مثل "ليالينا"، "حب وراح"، و"ياعم الحظ"، "واما براوة"، "بص فى المرايا"، "سلم ع الحبايب"، "مرة فى مرة"، "بحب اسهر"، "مقضيها تقل"، "فيلم عربى"، "اهو اهو"، كما حرص على تلبية رغبة الجمهور فى سماع ما يريدون من أغنيات الزمن الجميل.

يذكر أن أحمد زعيم عرض له مؤخرا كليبين وهما "البرود"، و"اهو اهو"، اما آخر أعماله كملحن كانت "بتوصفنى" النجمة الكبيرة انغام، من كلمات أمير طعيمة، وحققت نجاحاً كبيراً.


أحمد زعيم زعيم يتألق في حفل غناني (صور)
أحمد زعيم زعيم يتألق في حفل غناني (صور)
أحمد زعيم زعيم يتألق في حفل غناني (صور)
أحمد زعيم زعيم يتألق في حفل غناني (صور)
أحمد زعيم زعيم يتألق في حفل غناني (صور)
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال