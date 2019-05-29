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عاجل.. الإصابة تضرب نيمار من جديد

الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:14 ص
عاجل.. الإصابة تضرب نيمار من جديد
نيمار
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علي نبوي
 
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اشتكى نيمار دا سيلفا لاعب منتخب البرازيل من الإصابة خلال مران السيليساو يوم الثلاثاء.

 

وكشفت صحيفة "الأس" الإسبانية بأن نيمار غادر مران منتخب البرازيل اليوم بعدما شعر بألام في الركبة.

 

وتقع البرازيل ضمن المجموعة الأولى في كوبا أمريكا والتي تضم بوليفيا وفنزويلا وبيرو، حيث تقام أولى مبارياتها في البطولة ضد بوليفيا يوم 14 يونيو المقبل.

 

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