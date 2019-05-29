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مسلسلات رمضان 2019.. سكسكة تهرب من دار المسنين وتحضر فرح بيسة في "البرنسيسة بيسة"

الأربعاء 29/مايو/2019 - 12:58 ص
مسلسلات رمضان 2019.. سكسكة تهرب من دار المسنين وتحضر فرح بيسة في البرنسيسة بيسة
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شهدت الحلقة الـ 23 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للجمة مى عز الدين، اتمام زواج بيسة على "كاظم" – أمير كاظم حيث بدأت احداث الحلقة بصدمة ودهشة عائلة كاظم والمدعوين بدخول بيسة الى قاعة الحفل مع زفة شعبية، وفى نفس الوقت تظهر خطة "شويكار" – بوسى – بابعاد اهالى الحارة عن الحضور من خلال سائق الاوتوبيس الذى ينقلهم حيث يذهب بهم الى مكان آخر.

يدبر "مأمون" – محمد أنور- مكيدة للانتقام من زواج بيسة من كاظم رغم أنه يحبها، حيث ذهب الى دار المسنين وطلب اخراج سكسكة ولكن مدير الدار يرفض لأن كل أوراقها بتوقيع "مرعى" حجاج عبد العظيم – ليسرق مأمون مفتاح حجرتها ويستطيعا الهرب من الدار والذهاب الى الفرح وسط اندهاش من كل الحضور بعد دخولها ورقصها على أغنية "مافيا"، وبعدها يصل أهالى الحارة الى القاعة وتصبح همجية.

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

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