نداء شرارة: حلمي تحقق لما وقفت على مسرح دار الأوبرا المصرية (فيديو)









وأشارت إلى أنها غنت أيضًا عبى مسرح سيد درويش في الإسكندرية، كما غنت في دار الأوبرا بدمنهور.







قالت الفنانة الأردنية نداء شرارة، إنها أحيت الكثير من الحفلات خلال الفترة الماضية، منها مهرجان جرش في بلدها الأرد، لافتة إلى أن ذلك كان حلمًا كبيرًا لها.وأضافت خلال حوارها ببرنامج "سيرة حبايب"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والفنانة جيهان خليل، عبر شاشة "TeN"، أن حلمها الثاني تحقق عندما غنت في مسرح دار الأوبرا المصرية.