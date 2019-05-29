شاهد.. نداء شرارة تهدي محمد صلاح أغنية على الهواء (فيديو)

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غنت الفنانة الأردنية نداء شرارة، أغنية لمحمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال حوارها ببرنامج "سيرة حبايب"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والفنانة جيهان خليل، عبر شاشة "TeN".



وعلقت "شرارة"، على الأغنية قائلة،: "صلاح فخر العرب وفرح كل أدخل الفرحة في قلب بيت كل مواطن عربي".



ومن كلمات الأغنية: "فرحت كل الكون ولونت الدنيا كذا لون وبقالهم عيون من الفرحة تبكي بدل ما تبكي من الهموم، وبقالك في كل قلب بيت وعليت علم مصر عليت".



أما الضيفة الثانية في الحلقة، وهي الطفلة أشرقت أحمد، التي شاركت في الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس كيدز"، فقد أهدت هي الأخرى صلاح أغنية جميلة، قالت فيها: "محمد صلاح سفير الكفاح، أمير النجاح، كل الناس تحبه، لما ربه حبه".



ويستعد صلاح للعام الثاني على التوالي، لخوض غمار نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام فريق توتنهام الإنجليزي السبت المقبل، وذلك بعدما خسر نهائي البطولة العام الماضي من فريق ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت إصابته في وقت مبكر من المباراة وخروجه من الملعب.