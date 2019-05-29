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بعد تسليمه لـ"صقور مصر".. تعرف على أبرز الجرائم التي ارتكبها الإرهابي هشام عشماوي (فيديو)

الأربعاء 29/مايو/2019 - 04:00 ص
بعد تسليمه لـصقور مصر.. تعرف على أبرز الجرائم التي ارتكبها الإرهابي هشام عشماوي (فيديو)
لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي مصر
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نعيم يوسف
 
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تسلمت مصر من الجيش الوطني الليبي الإرهابي هشام عشماوي المطلوب في قضايا إرهابية، وأحد الإرهابيين شديدي الخطورة.


وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي أبرز الجرائم التي ارتكبها الإرهابي هشام عشماوي:

- محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد إبراهيم عام 2013، وذلك لدى مرور موكبه في شارع مصطفى النحاس بمنطقة مدينة نصر، ما أسفر الحادث عن إصابة 21 شخصا، بينهم 8 رجال شرطة.


- اغتيال النائب العام، الشهيد المستشار هشام بركات في 29 يونيو 2015 عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي في وسط القاهرة.

- شارك في مذبحة كمين الفرافرة في 19 يوليو 2014، وهي العملية التي استشهد فيها 22 مجندا مصريا.

- شارك في مذبحة العريش الثالثة في فبراير 2015 التي استهدفت الكتيبة 101، واستشهد بها 29 فردًا من القوات المسلحة.

- شارك في استهداف مديرية أمن الدقهلية عام 2013 ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

- شارك في الهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
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المزيد عن: هشام عشماوي ليبيا جرائم الإرهاب
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