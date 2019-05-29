أشرقت أحمد: "كنت هختار كاظم الساهر لو تامر مش موجود في ذا فويس كيدز"
الأربعاء 29/مايو/2019 - 05:21 ص
أمنية فوزي
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قالت الطفلة أشرقت أحمد، التي شاركت في الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس كيدز"، إنها تحب الفنان تامر حسني كثيرًا، مشيرةً إلى أنه لو لم يكن أحد المدربين بالبرنامج لاختارت أن تكون ضمن فريق المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر.
وأضافت خلال حوارها ببرنامج "سيرة حبايب"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والفنانة جيهان خليل، عبر شاشة "ten": "مكنتش أعرف إن نانسي عجرم طيبة كده، ولما قربت لها أكتر حبيتها أوي، هي دلوعة وجميلة، وكنت بغني أغنية يا بنات يا بنات وأنا عندي 3 سنوات".
وأدت "أشرقت"، على الهواء، أغنية "ناسيني ليه"، لتامر حسني، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وأشارت إلى أنها تتمنى أن تغني مع عمرو دياب وتامر حسني، لافتةً إلى أنها لو خيرت بينهما فستختار الأخير.
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