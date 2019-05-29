ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نداء شرارة: "أنا بنت مصر.. وأي فنان عربي يعشقها" (فيديو)

الأربعاء 29/مايو/2019 - 05:25 ص
نداء شرارة: أنا بنت مصر.. وأي فنان عربي يعشقها (فيديو)
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements

عبرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن سعادتها وارتياحها إزاء ما يتعلق بتعاملها مع الجمهور المصري، مؤكدةً أنها لا تجد أي صعوبة في التعامل معه.

وتابعت "شرارة" خلال حوارها ببرنامج "سيرة حبايب"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والفنانة جيهان خليل، عبر شاشة "TeN"، "أنا بنت مصر وأي فنان عربي بيعشق مصر والفن المصري، والجمهور المصري أكثر جمهور عربي أسمع رأيه".

وأضافت: "بدأت الغناء منذ الصغر، وكانت أول مرة غنيت فيها عندما كنت في العاشرة من عمري، لكنني لم أكن ملتفتة لموهبتي بشكل كبير".

وأشارت، إلى أنها لم تكن تعرف أن صوتها "حلو" قبل أن تشارك في أحد مواسم برنامج اكتشاف المواهب "the voice"، حيث لم تكن ملتفتة إلى هذا الأمر بشكل كبير.


ولفتت، إلى أن جدها كان يحب صوتها كثيرًا، وكان حريصًا على أن تسمع للمطربة الراحلة أم كلثوم، كما قالت إن والدها لم يشجعها كثيرًا على الدخول في عالم الفن، لكن والدتها شجعتها كثيرًا، أما أصدقائها فقد قاموا بالتقديم لها في برنامج "the voice".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان