نداء شرارة: "أنا بنت مصر.. وأي فنان عربي يعشقها" (فيديو)





عبرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن سعادتها وارتياحها إزاء ما يتعلق بتعاملها مع الجمهور المصري، مؤكدةً أنها لا تجد أي صعوبة في التعامل معه.وتابعت "شرارة" خلال حوارها ببرنامج "سيرة حبايب"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والفنانة جيهان خليل، عبر شاشة "TeN"، "أنا بنت مصر وأي فنان عربي بيعشق مصر والفن المصري، والجمهور المصري أكثر جمهور عربي أسمع رأيه".وأضافت: "بدأت الغناء منذ الصغر، وكانت أول مرة غنيت فيها عندما كنت في العاشرة من عمري، لكنني لم أكن ملتفتة لموهبتي بشكل كبير".وأشارت، إلى أنها لم تكن تعرف أن صوتها "حلو" قبل أن تشارك في أحد مواسم برنامج اكتشاف المواهب "the voice"، حيث لم تكن ملتفتة إلى هذا الأمر بشكل كبير.ولفتت، إلى أن جدها كان يحب صوتها كثيرًا، وكان حريصًا على أن تسمع للمطربة الراحلة أم كلثوم، كما قالت إن والدها لم يشجعها كثيرًا على الدخول في عالم الفن، لكن والدتها شجعتها كثيرًا، أما أصدقائها فقد قاموا بالتقديم لها في برنامج "the voice".