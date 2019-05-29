الديهي: حسن الترابي تسبب في هروب 33 ألف أسرة قبطية من السودان

Advertisements

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن خدعة المفكر والزعيم السياسي السوداني حسن الترابي لصهره "الصادق المهدي" رئيس الوزراء وقت انقلاب عمر البشير بالسودان، لافتًا إلى أن حركة الانقلاب قامت في السودان بتدبير وتخطيط من الزعيم السياسي حسن الترابي.



وأوضح "الديهي"، أن حركة الانقلاب قامت ضد الحكومة المنتخبة التي يترأسها صهره "الصادق المهدي"، مشيرا إلى أن الترابي اختار "عمر البشير" ليكون قائد لحركة الانقلاب، متابعًا: "حسن الترابي اتفق مع عمر البشير أنهم يعملوا تمثيلية، أن يقوم البشير بالقبض على حسن الترابي، حتى لا يكون هناك لوم من صهره عليه أنه قام بتدبير الانقلاب ودعمه".



وأكد أن المفكر السياسي السوداني حسن الترابي كان يمدح في الرئيس السوداني السابق عمر البشير حينما كانت تتفق مصالحه معه، حيث كان يصفه بأنه هدية من السماء للشعب السوداني.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن المفكر حسن الترابي وصف الرئيس السابق عمر البشير بالديكتاتور حينما انقلب عليه، مشيرًا إلى أن المفكر السياسي حسن الترابي خطط لفصل شمال وجنوب السودان نكاية في الرئيس عمر البشير، موضحًا أن المفكر السياسي حسن الترابي قام بتحويل الخرطوم لقاعدة ومأوى لكل إرهابيين العالم، حيث استضاف بها أسامة بن لادن، وراشد الغنوشي وفصائل من حزب حماس.



وتابع "الديهي"،: "المفكر السياسي حسن الترابي كانت له أفكار تكفيرية ضد الأقباط بالسودان، حيث تسبب في هجمات مغولية عليهم أدت إلي هروب 33ألف أسرة قبطية من السودان".