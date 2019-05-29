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عاجل.. صن البريطانية: هازارد إلى ريال مدريد مقابل 115 مليون جنيه استرليني

الأربعاء 29/مايو/2019 - 12:13 ص
عاجل.. صن البريطانية: هازارد إلى ريال مدريد مقابل 115 مليون جنيه استرليني
هازارد
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن البلجيكي إيدين هازارد وافق على الانتقال إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

 

وأكدت صحيفة "صن" البريطانية، أن هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي وافق على الانضمام للفريق مقابل  115 مليون جنيه إسترليني، وبراتب أسبوعي 400 ألف جنيه استرليني.

 

ويستعد هازارد للمشاركة مع تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي مساء اليوم الأربعاء على ملعب باكو الأوليمبي بأذربيجان أمام مواطنه أرسنال.

 

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